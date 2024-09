Die Evotec-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen leichten Rückgang an der Börse. Trotz einer positiven Entwicklung im Tagesverlauf schloss das Papier mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 6,44 Euro. Dies steht im Kontrast zu den jüngsten Unternehmensnachrichten, die auf eine solide Geschäftsentwicklung hindeuten.

Analysten sehen Potenzial

Trotz des aktuellen Kursrückgangs sehen Analysten weiterhin Potenzial in der Evotec-Aktie. Im Durchschnitt wird ein Kursziel von 11,60 Euro prognostiziert, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Interessanterweise liegt der aktuelle Kurs deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 5,06 Euro, was auf eine gewisse Stabilisierung hindeutet. Allerdings bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 21,84 Euro beträchtlich, was die Volatilität der Aktie in den letzten Monaten unterstreicht.

