CARBIOS und SLEEVER® haben einen wegweisenden Vertrag zur Entwicklung biologisch abbaubarer Verpackungsfolien unterzeichnet. Diese bahnbrechende Partnerschaft zielt darauf ab, PLA-haltige Folien für den Heimkompost zu optimieren. Durch die Integration von CARBIOS Active, einer enzymatischen Lösung, wird die Kompostierbarkeit bei Raumtemperatur ermöglicht. Dies eröffnet neue Perspektiven für umweltfreundliche Verpackungen in verschiedenen Marktsegmenten, von Luxusgütern bis zum Massenmarkt.

Technologische Synergie für Kreislaufwirtschaft

Die Zusammenarbeit vereint CARBIOSs Expertise in enzymatischen Lösungen mit SLEEVERs führender Position in der Shrink-Sleeve-Technologie. Eine Produktionslinie am CARBIOS-Hauptsitz ist bereits in Betrieb und kann jährlich 2.500 Tonnen CARBIOS Active herstellen. Diese Innovation verspricht, die Verpackungsindustrie nachhaltiger zu gestalten und neue Geschäftsmöglichkeiten, insbesondere im Wein- und Spirituosensektor, zu erschließen.

