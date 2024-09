Die Henkel vz-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung. In der XETRA-Sitzung stieg der Kurs um 1,6 Prozent auf 81,40 Euro. Das Tageshoch wurde bei 81,98 Euro erreicht, während der Handelstag bei 80,56 Euro eröffnet wurde. Mit einem Handelsvolumen von 97.250 Aktien zeigte sich ein reges Interesse der Anleger. Der aktuelle Kurs liegt nur 5,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 85,74 Euro, das am 12. Juni 2024 erreicht wurde.

Dividenden und Zukunftsaussichten

Für das Jahr 2023 schüttete Henkel eine Dividende von 1,85 Euro je Aktie aus. Analysten prognostizieren für das kommende Jahr eine Erhöhung auf 1,97 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 83,44 Euro, was weiteres Potenzial für die Aktie andeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn von [...]

Hier weiterlesen