DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 18.960 Pkt - Mercedes-Benz geben nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag wurde die Aktie von Mercedes-Benz 4 Prozent niedriger getaxt. Der Autohersteller hatte wegen der Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfelds, vor allem in China, seinen Ausblick für 2024 gesenkt. Dies wirkt sich auf den Gesamtabsatz in China aus. Zudem gebe es Bewertungseffekte und Preisdruck.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.960 19.002 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 19, 2024 16:25 ET (20:25 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.