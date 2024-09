Die Netflix-Aktie verzeichnete in der jüngsten NASDAQ-Sitzung einen bemerkenswerten Aufschwung. Mit einem Zuwachs von 1,1 Prozent erreichte das Wertpapier einen Stand von 698,38 USD. Im Handelsverlauf wurde sogar ein Höchststand von 705,00 USD erreicht, was die positive Dynamik unterstreicht. Bemerkenswert ist auch, dass die Aktie ihr 52-Wochen-Hoch von 711,07 USD nur knapp verfehlte, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen widerspiegelt.

Abonnentenwachstum treibt Aktienkurs

Der Streaming-Gigant konnte seine Marktposition weiter festigen und überschritt Ende 2023 die Marke von 260 Millionen Abonnenten. Trotz Preiserhöhungen und Einschränkungen beim Account-Sharing gelang es Netflix, seine Nutzerbasis auszubauen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Finanzergebnissen wider: Im letzten Quartal wurde ein Umsatz von 9,53 Mrd. USD erzielt, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 19,12 USD je Aktie, was die positive Einschätzung der zukünftigen Geschäftsentwicklung unterstreicht.

