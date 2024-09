Die CANCOM SE-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 2,4 Prozent stieg der Kurs auf 28,72 Euro, wobei das Tageshoch bei 28,86 Euro lag. Diese positive Entwicklung spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger in das Technologieunternehmen wider. Bemerkenswert ist auch, dass die Aktie derzeit 35,09 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, was auf eine robuste Erholung hindeutet.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Experten prognostizieren für CANCOM SE ein durchschnittliches Kursziel von 33,30 Euro, was ein zusätzliches Wachstumspotenzial von etwa 16 Prozent impliziert. Die jüngsten Quartalszahlen untermauern diese optimistische Einschätzung: Im zweiten Quartal 2024 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um beeindruckende 19,85 Prozent auf 394,74 Millionen Euro. Zudem verdoppelte sich der Gewinn je Aktie auf 0,20 Euro. Diese starke Performance lässt auf eine vielversprechende Zukunft für CANCOM SE schließen und könnte die Aktie weiter beflügeln.

