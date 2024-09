Der Automobilkonzern Stellantis sieht sich derzeit mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, die sich auf den Aktienkurs auswirken könnten. Die Preisgestaltung für den Jeep Gladiator 2025 wurde überarbeitet, um auf die Nachfrage der Off-Road-Enthusiasten zu reagieren. Die neue Preisspanne liegt zwischen 39.995 und 52.995 US-Dollar, wobei das Modell mit verbesserten Standardausstattungen aufwartet.

Drohender Arbeitskampf in den USA

Gleichzeitig spitzt sich die Situation mit der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) zu. Die UAW droht mit Streikmaßnahmen in den US-Werken und wirft Stellantis vor, Zusagen aus dem Vertrag von 2023 nicht eingehalten zu haben. Trotz dieser Spannungen zeigt sich die Stellantis-Aktie robust. An der Börse in Paris verzeichnete sie zuletzt einen leichten Anstieg um 0,21 Prozent auf 13,67 Euro, während sie an der New Yorker Börse um 0,56 Prozent auf 15,19 Dollar zulegte.

Anzeige

Die neusten Stellantis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Stellantis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...