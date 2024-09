© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images



Trotz Talfahrt sagen Experten, dass der Kurs der Trump-Media-Aktie noch 90 Prozent zu hoch ist. Ab jetzt kann der Ex-Präsident seine Aktien verkaufen.Die Aktie von Trump Media & Technology Group (TMTG), die die Social-Media-Plattform Truth Social besitzt, hat in den vergangenen 6 Monaten zwei Drittel ihres Wertes verloren. Am gestrigen Donnerstag endete die Haltefrist, die es Donald Trump seit dem Börsengang untersagte, die Titel zu verkaufen. Trump steht nun vor der Wahl, ob er versucht, seine Beteiligung über 57 Prozent an TMTG zu Geld zu machen oder an einer Unternehmenshülse festhält, die Experten zufolge lediglich ein Zehntel des aktuellen Kurses wert ist. Erst vor einer Woche hatte …