Bern - Die Schweizer Volkswirtschaft hat im zweiten Quartal 2024 einmal mehr einen hohen Leistungsbilanz-Überschuss erzielt. Von April bis Juni hat die Schweiz 20 Milliarden Franken mehr eingenommen als ausgegeben. Der Überschuss lag damit um knapp 6 Milliarden höher als im Vorjahresquartal, hiess es am Freitag in einer Mitteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Das sei in erster Linie auf den Warenhandel zurückzuführen. Zum Anstieg des Saldos ...

