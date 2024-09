Der Capital Markets Day der Wacker Chemie am 19. September 2024 gab wichtige Einblicke in die Wachstumsstrategie 2030 und die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024. Während das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigte, wird erwartet, dass der Umsatz im dritten Quartal mit EUR 1,46 Mrd. leicht unter dem Niveau des zweiten Quartals liegen wird und damit die Konsensschätzung von EUR 1,57 Mrd. verfehlt. Auch das EBITDA soll mit rund EUR 160 Mio. unter der Konsensschätzung von EUR 203 Mio. bleiben. Die Gründe für diesen vorsichtigen Ausblick sind der schwache Auftragseingang im Bereich Silikon, die schwache Baukonjunktur im Bereich Polymere und die geringeren Absatzmengen bei Polysilicium aufgrund der Unsicherheiten auf dem US-Solarmarkt. Dennoch bleibt Wacker auf langfristiges Wachstum ausgerichtet und bekräftigt sein Ziel, bis 2030 einen Umsatz von mehr als EUR 10 Mrd. bei einer EBITDA-Marge von über 20 % zu erreichen. Da bis 2025 weltweit 20m und bis 2030 40m Elektroautos verkauft werden sollen, für die viermal mehr Silikon benötigt werden als für herkömmliche Autos, werden Silikonprodukte von Wacker eine Schlüsselrolle bei der Sicherheit und dem Wärmemanagement von Batterien spielen. In der Halbleiterindustrie baut Wacker seine Kapazitäten für hochreine Chemikalien aus, um die steigende Nachfrage in den Bereichen künstliche Intelligenz, Internet der Dinge und Digitalisierung zu befriedigen, für die eine jährliche Wachstumsrate von 16 % erwartet wird. Diese strategischen Investitionen und die führende Position in den Spezialitätenmärkten eröffnen dem Unternehmen ein erhebliches Wachstumspotenzial. Trotz der kurzfristigen Herausforderungen bekräftigen die Analysten von mwb research ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 128,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wacker%20Chemie%20AG





