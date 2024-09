DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Mercedes-Warnung belastet Auto-Branche

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abgaben sind Europas Börsen zum Wochenschluss in den Handel gestartet. Bereits in den USA kam es am Vorabend nach der Zinssenkungs-Rally zu Gewinnmitnahmen. Besonders belastend auf deutsche Aktien und den DAX wirkt eine Gewinnwarnung von Mercedes-Benz. Während der Euro-Stoxx-50 nur 0,6 Prozent abgibt auf 4.911 Punkte, fällt der DAX um 0,9 Prozent auf 18.837 Punkte.

Ein Fall unter die 19.000er-Marke war im DAX erwartet worden. Denn am Berichtstag findet der Große Verfalltag der September-Optionen und -Futures statt. Als einer der wichtigsten Termine des Jahres an den internationalen Terminbörsen sei er immer wieder gut für Sonderbewegungen. Am Mittag verfallen die Index-Optionen auf den DAX, am Abend die auf Einzelaktien.

Typisch für Verfalltage sei der Versuch, runde Marken wie die 19.000 zu überrennen, die als Basispreise für Optionen dienen. Der DAX müsse nächste Woche erst durch Anschlusskäufe noch beweisen, dass er sich auf diesem Niveau auch halten kann.

Mercedes-Benz enttäuscht mit Gewinnwarnung

Im Autosektor sorgt die überraschende Gewinnwarnung von Mercedes-Benz lange Gesichter, die Aktien brechen um 8,3 Prozent ein und belasten den gesamten Sektor, der um 3,6 Prozent nachgibt. "Mit so etwas hatte man spätestens eine Woche nach der BMW-Warnung gerechnet, aber nicht mehr jetzt", sagt ein Händler.

Von den Analysten bei RBC Capital Markets heißt es dazu, "wir sehen das als Überraschung, gerade angesichts des Umfangs und des Mangels an vorsichtigen Kommentaren im Vorfeld". Unter anderem dürfte im Autosegment die Marge im zweiten Halbjahr auf 5,4 bis 7,3 Prozent fallen, zuvor waren es noch 10,6 Prozent, so die Analysten.

Vor allem BMW und Porsche werden davon mit bis zu 4,5 Prozent Minus belastet. Denn ein Grund der Mercedes-Warnung sind schwache Verkäufe ihrer Luxus-Autos in China. Die Verluste von Volumenherstellern wie Stellantis, Renault und VW fallen daher geringer aus mit bis zu 3,1 Prozent.

Fedex belastet Logistiker

Auch Titel aus der Logistik-Branche wie Deutsche Post (DHL) tendieren schwächer, nachdem der US-Konzern Fedex am Vorabend den Ausblick gesenkt hat. Deren Aktien fielen nachbörslich um 11 Prozent. Post-Aktien im DAX geben um 2,5 Prozent nach. Größerer Druck könnte noch am Abend aufkommen, wenn die Entnahme aus dem Stoxx-50-Index erfolgt. Dies wird in der Schlussauktion umgesetzt. Auch PostNL und Moeller Maersk fallen um bis zu 1,4 Prozent.

Als Profiteure der anstehenden Index-Änderungen werden Hypoport (-1,4%) und Schott Pharma (+0,6%) gesehen. Sie werden ab Montag im MDAX notiert. Gerade bei kleinen Titeln könne das in der Schlussauktion für spürbare Nachfrage sorgen, heißt es im Handel.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.911,27 -0,6% -32,11 +8,6% Stoxx-50 4.442,98 -0,4% -19,35 +8,5% DAX 18.837,15 -0,9% -165,23 +12,5% MDAX 26.113,67 -0,6% -152,27 -3,8% TecDAX 3.309,24 -0,9% -30,55 -0,8% SDAX 13.839,12 -0,7% -91,00 -0,9% FTSE 8.288,17 -0,5% -40,55 +7,7% CAC 7.577,26 -0,5% -38,15 +0,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,18 -0,01 -0,39 US-Zehnjahresrendite 3,71 -0,00 -0,17 DEVISEN zuletzt +/- % Fr., 8:21 Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1174 +0,1% 1,1172 1,1131 +1,2% EUR/JPY 160,13 +0,6% 158,62 158,94 +2,9% EUR/CHF 0,9463 +0,0% 0,9453 0,9436 +2,0% EUR/GBP 0,8384 -0,2% 0,8388 0,8396 -3,3% USD/JPY 143,34 +0,5% 141,98 142,80 +1,7% GBP/USD 1,3326 +0,3% 1,3319 1,3257 +4,7% USD/CNH (Offshore) 7,0507 -0,3% 7,0435 7,0745 -1,0% Bitcoin BTC/USD 63.514,75 +1,0% 63.719,10 63.115,15 +45,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,80 71,95 -0,2% -0,15 +1,2% Brent/ICE 74,54 74,88 -0,5% -0,34 -1,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,165 33,05 +3,4% +1,12 -0,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.606,90 2.586,74 +0,8% +20,17 +26,4% Silber (Spot) 31,20 30,79 +1,3% +0,41 +31,2% Platin (Spot) 991,66 993,00 -0,1% -1,34 -0,0% Kupfer-Future 4,32 4,29 +0,7% +0,03 +9,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

