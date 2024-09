Fairfax India Holdings Corporation, eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Kanada, hat sich auf Investitionen in Indien spezialisiert. Gegründet von Prem Watsa, oft als der "kanadische Warren Buffett" bezeichnet, zielt Fairfax India darauf ab, durch Investitionen in indische Unternehmen und Märkte langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Trotz einer soliden operativen Entwicklung der investierten Firmen, notiert die Aktie von Fairfax India derzeit mit einem Discount, was eine interessante Gelegenheit für Investoren darstellt. Unternehmensprofil und Strategie Fairfax India investiert in eine Vielzahl von Sektoren, darunter Finanzen, Infrastruktur, und Logistik, mit einem besonderen Fokus auf Value-Investing. Die Gesellschaft übernimmt jedoch auch hohe Verwaltungsgebühren, was in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...