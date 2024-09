Die Booking Holdings-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld widerstandsfähig. Trotz eines leichten Rückgangs von 0,21% im jüngsten Handelsschluss auf 4.019,80 USD übertraf die Aktie im vergangenen Monat mit einem Plus von 7,77% deutlich den S&P 500. Analysten prognostizieren für das Unternehmen ein robustes Wachstum mit einem erwarteten Gewinn pro Aktie von 77,68 USD im kommenden Quartal, was einer Steigerung von 7,41% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von 22,95 Milliarden USD erwartet, ein Zuwachs von 7,4%.

Rechtliche Herausforderungen in Europa

Trotz positiver finanzieller Aussichten sieht sich das Unternehmen in Europa mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Der Europäische Gerichtshof hat kürzlich entschieden, dass die von der Plattform verwendeten Preisparitätsklauseln möglicherweise den Wettbewerb einschränken und nicht objektiv notwendig sind. Diese Entscheidung könnte Auswirkungen auf die Geschäftspraktiken des Unternehmens in der EU haben und zu Anpassungen in der Strategie führen.

