Berlin - CDU-Präsidiumsmitglied Julia Klöckner ruft die Union dazu auf, sich hinter Kanzlerkandidat Friedrich Merz zu stellen. Klöckner sagte der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe): "Wir wollen dieses Land mit einem echten Politikwechsel wieder auf guten Kurs bringen und Friedrich Merz ist ein umfassender Team-Player."



Klöckner ergänzte: "Unserem Parteivorsitzenden geht es bei aller Kritik an der Regierung immer zugleich auch um Lösungen, er ist vermittelnd auch im Hintergrund und staatsmännisch auf internationaler Bühne."



Merz sei der "richtige Kandidat zur richtigen Zeit", so die CDU-Politikerin, weil er die notwendige Führungsstärke und Kompetenz mitbringe. Genau das seien die beiden Eigenschaften, die sich die meisten Bürger in Deutschland von einem Bundeskanzler wünschten. "Im Übrigen auch Frauen", sagte Klöckner.



NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte zuletzt einen anderen Stil gefordert. Er riet davon ab, "immer draufzuhauen oder das Land schlechtzureden".

