Das Jahr 2024 werden Nike-Aktionäre am liebsten vergessen wollen. Seit Jahresbeginn hat das Papier des weltgrößten Sportartikelherstellers über -25% an Wert verloren. Doch am Freitagmorgen setzt sich die Nike-Aktie (WKN: 866993) mit einem Kursplus von mehr als 7% im europäischen Handel an die Spitze des Dow Jones. Was steckt hinter dem plötzlich Kurssprung? Das ist der Neue Was ein Chefwechsel an der Börse doch so alles bewirken kann! Nike teilte ...

