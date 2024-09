Im Mai 2023 hatten wir Ihnen erstmals die beaconsmind AG vorgestellt. Seither hat sich einiges bei dem Anbieter von SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based-Marketing & Analytics getan. Nicht nur der neue Name - "beaconsmind Group" - sondern auch neue Märkte sorgen für gute Stimmung. Die Aktie ist wieder angesprungen.

Neuer CEO bringt frischen Wind!

Viel hat sich getan bei der beaconsmind AG, seitdem wir zuletzt über das Unternehmen beaconsmind AG (5,25 Euro, CH0451123589) berichtet hatten. Mit einer neuen Unternehmensstruktur, einem neuen Vorstand, einem erweiterten Geschäftsmodell und der Expansion in neue Märkte hat sich der SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based-Marketing & Analytics als "beaconsmind Group" neu am Markt positioniert. Nach rund einem Jahr lässt sich die Handschrift des neuen CEO Jonathan Sauppe bereits erkennen. Nunmehr bilden die Bereiche IT-Infrastruktur und Software/SaaS die Säulen der beaconsmind Group. Dies dürfte sich bereits im laufenden Geschäftsjahr in den Finanzkennzahlen bemerkbar machen.

Neue Gruppenstruktur für beschleunigtes Wachstum

Ursprünglich startete beaconsmind als SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based-Marketing. Dabei stattet beaconsmind Unternehmen mit Bluetooth-Sendern aus, die Kunden in Ladengeschäften während ihres Einkaufs lokalisieren und identifizieren. Die so generierten Daten werden dann mit Informationen aus dem Userverhalten auf den Apps oder der Website des Unternehmens verknüpft. So können Unternehmen Kunden personalisierte und maßgeschneiderte Angebote über neue Kommunikations- und Marketingkanäle machen, was sich bestenfalls in einer gesteigerten Kundenloyalität und höheren Umsätzen niederschlägt. Durch gezielte Übernahmen, wie zuletzt jene der Technologieunternehmen ...

