swissnet APAC gewinnt ersten Großauftrag mit führendem Privatkrankenhaus in Singapur



07.08.2025

swissnet APAC gewinnt ersten Großauftrag mit führendem Privatkrankenhaus in Singapur Berg, Schweiz - 7. August 2025 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, gibt bekannt, dass ihre neu gegründete regionale Tochtergesellschaft swissnet APAC ihren ersten Großauftrag in Asien mit einem renommierten Privatkrankenhaus in Singapur abgeschlossen hat. Das Projektvolumen beträgt SGD 250.000 und stellt einen bedeutenden Schritt in der Expansion der swissnet Group im Gesundheitssektor in der Asien-Pazifik-Region dar. Im Rahmen dieses richtungsweisenden Projekts wird swissnet APAC ein hochmodernes In-Room-Entertainment-System in 100 Privatstationen bereitstellen, das Chromecast-Funktionen für ein patientenzentriertes Erlebnis ermöglicht. Die Lösung umfasst die Lieferung von 200 Smart-TVs und Switches und gewährleistet eine nahtlose Leistung, Netzwerkzuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von swissnet, digitale Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben - mit dem Fokus, das Patientenerlebnis zu verbessern und die betriebliche Effizienz durch maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen zu steigern. Roger Tabbal, CEO International der swissnet Group sowie CEO von swissnet MENA und APAC: "Den ersten Vertrag mit einer so angesehenen Gesundheitseinrichtung abzuschließen, ist ein stolzer Moment für swissnet APAC. Er bestätigt die Marktnachfrage nach modernen IKT-Lösungen, die das Patientenerlebnis verbessern, und spiegelt das Vertrauen unserer Kunden in unsere Expertise wider. Wir freuen uns auf viele weitere strategische Partnerschaften in der Region." Andy Wee, General Manager von swissnet APAC, ergänzt: "Dieser erste Erfolg von swissnet APAC zeigt die Stärke unserer globalen Strategie und die Tiefe unserer regionalen Fähigkeiten. Er unterstreicht zudem unsere Fähigkeit, hochwertige, patientenorientierte Technologien bereitzustellen, die die digitale Transformation von Gesundheitseinrichtungen unterstützen." Über swissnet Group Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

Tel.: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





