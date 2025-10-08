EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Swissnet Group: Quirin erhöht das Kursziel auf 23,50 EUR, während First Berlin und Nuways ihre Kursziele beibehalten und die Aktie weiterhin mit "Kaufen" einstufen Berg, Schweiz - 8 Oktober 2025 - Die Research-Häuser First Berlin, Nuways und Quirin haben aktualisierte Research-Berichte zu ihrem Rating der Swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) veröffentlicht. Quirin erhöht das Kursziel von 21,00 EUR auf 23,50 EUR, während First Berlin und Nuways ihre Kursziele beibehalten. Alle Research-Häuser stufen die Aktie weiterhin mit "Kaufen" ein. First Berlin hat ein Kursziel von 19,00 EUR und Nuways setzt ein Kursziel von 20,00 EUR. Die aktualisierte Forschungsberichte hebt die starke Entwicklung von Swissnet im ersten Halbjahr 2025 hervor: Der Umsatz hat sich im Jahresvergleich nahezu verdoppelt und erreichte 11,3 Mio. CHF, während der Anteil der wiederkehrenden Umsätze inzwischen bei 77 % liegt. Gleichzeitig verdoppelte sich das bereinigte EBITDA auf 2,3 Mio. CHF (Marge: 20 %), was das SaaS-getriebene Wachstum, die steigende Profitabilität sowie die beschleunigte internationale Expansion unterstreicht. Ein weiterer zentraler Wachstumstreiber ist Swissnet International: In den Regionen MENA und APAC wurden bereits im ersten Jahr mehrere größere Verträge abgeschlossen, und die Integration von Swissnet ICT und Lokalee eröffnet weiterhin neue Cross-Selling-Potenziale. Die aktuellen Berichte über die Swissnet Gruppe stehen auf der Unternehmenswebsite von Swissnet http://www.swissnet.ag im Bereich "Investor Relations" zum Download bereit. Über Swissnet Group Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

Swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, Co-CEO

Andre Jochem, Head of IR

jonathansauppe@swissnet.ag

andrejochem@swissnet.ag

Phone: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





