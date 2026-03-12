EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

swissnet Group setzt ganzheitliches Hotellerie-Projekt in der Urlaubsregion Bodensee um



12.03.2026

swissnet Group setzt ganzheitliches Hotellerie-Projekt in der Urlaubsregion Bodensee um Berg, Schweiz - 12. März 2026 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589- Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen und cloudbasierten Netzwerkinfrastrukturen, hat einen weiteren Großauftrag im Bereich Hospitality gewonnen. Die swissnet Group setzt bei einem traditionsreichen Hotel am Bodensee ein ganzheitliches Digitalisierungs- und Infrastrukturprojekt um. Erstmalig werden dabei in einem Kundenprojekt alle sieben Kernlösungen der swissnet Group eingesetzt. Dieses Projekt demonstriert die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells von swissnet sowie die Fähigkeit, komplexe Kundenanforderungen aus einer Hand zu bedienen. Das Projekt soll noch im März 2026 abgeschlossen werden. Mit den Lösungen von swissnet erhält das Hotel ein vollumfängliches, hochmodernes Lösungsportfolio aus einer Hand. Die Integration der swissnet-Lösungen markiert einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung der digitalen Customer Journey bei dem Hotel. Der Kunde stellt seine technische Infrastruktur neu auf und wird künftig ganzheitlich betreut. Die eingesetzten Systeme sind perfekt aufeinander abgestimmt und schaffen eine moderne, sichere und zukunftsfähige Gesamtlösung. Im Zentrum stehen ein leistungsstarkes Gäste-WLAN mit integrierten Marketingfunktionen sowie WLAN-Telefone in allen Zimmern, die interne Abläufe optimieren und die Erreichbarkeit verbessern. Ergänzt wird das System durch eine moderne Firewall-Lösung, die höchsten Sicherheitsstandards entspricht, sowie eine smarte Türschließanlage, die Komfort und Sicherheit gleichermaßen erhöht. Eine besondere Herausforderung stellte der schwache Breitbandausbau in der Region dar. Diese wird durch den Einsatz von Internet via Satelliten zuverlässig gelöst. Mit dieser umfassenden Modernisierung erhöht der Kunde die Effizienz und sichert höchste Servicequalität - zum Vorteil von Gästen, Mitarbeitern und dem gesamten Betriebsablauf. Das Projektvolumen beläuft sich für swissnet auf einen sechsstelligen Euro-Betrag. Für die swissnet Group ergeben sich in der Bodenseeregion weitere Wachstumspotenziale über die Anbindung des Hotels an eine große regionale Hotelkooperation, in der rund 3.300 Hotels und Unterkünfte in der Bodenseeregion organisiert sind. Jonathan Sauppe, Group Co-CEO DACH der swissnet Group, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, das renommierte Hotel bei der weiteren Digitalisierung zu unterstützen. Dieses Projekt belegt unsere Expertise bei ganzheitlichen Digitalisierungskonzepten für die Hotellerie und ist gleichzeitig Beleg für die erfolgreiche Transformation der swissnet Group hin zu einem End-to-End-Partner für die Hotellerie und viele weitere Branchen." Über Swissnet Group Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

Swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, Co-CEO

Andre Jochem, Head of IR

jonathansauppe@swissnet.ag

andrejochem@swissnet.ag

Phone: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





