In der Vorwoche haben wir an dieser Stelle durchaus Grund zum Feiern gehabt, denn für den Goldpreis ging es - im Zuge neu entflammter Zinssenkungsphantasien - auf ein neues Allzeithoch bei 2.560 US-Dollar. Was sich hier in einer eher dürr formulierten Zeile so nüchtern liest, war jedoch "nur" der Vorgeschmack auf eine Handelswoche, die es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...