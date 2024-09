Die Rheinmetall AG verzeichnet trotz jüngster Kursrückgänge weiterhin eine solide Geschäftsentwicklung. Gerüchte über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine führten zu Preiseinbrüchen bei Rüstungsaktien, wobei Rheinmetall kurzzeitig unter die 500-Euro-Marke fiel. Dennoch bleibt das Unternehmen operativ stark positioniert und hat kürzlich einen vielversprechenden Kooperationsvertrag mit MBDA Deutschland im Bereich Laserwaffensysteme abgeschlossen.

Marktanalyse und Zukunftsaussichten

Experten prognostizieren für Rheinmetall-Aktionäre eine Dividende von 7,69 EUR pro Aktie im laufenden Jahr, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das mittlere Kursziel liegt bei 609,63 EUR, was erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert. Gleichzeitig plant das Unternehmen eine Expansion durch den Erwerb von 100% der Anteile an einem amerikanischen Unternehmen im Bereich Militärfahrzeugsysteme, was die strategische Position von Rheinmetall weiter stärken könnte.

