Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter klar im Minus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.840 Punkten berechnet, 0,9 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Besonders die Papiere der Automobilkonzerne standen unter Druck. Mercedes-Benz bildete weiterhin das Schlusslicht der Kursliste, nachdem der Konzern seine Prognose erneut hatte kappen müssen. Zudem bereiten offenbar die Probleme bei VW Sorgen.



"In Anbetracht der starken und kurzfristigen Kursanstiege in den letzten Handelstagen haben etliche Marktteilnehmer auf den heutigen Handelstag hin gehofft, dass die Kurse wieder fallen werden", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Es sei aktuell sehr viel Optimismus eingepreist und die ungeklärten Fragen rund um die Inflationsentwicklungen, den US-Wahlen und die globale konjunkturelle Entwicklungen offen. "In diesem Umfeld sind Kurskorrekturen klar nachvollziehbar", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1158 US-Dollar (-0,03 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8962 Euro zu haben.

