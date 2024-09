© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Mit der Ausgabe neuer Schuldverschreibungen will das Unternehmen von CEO und Bitcoin-Superbulle Michael Saylor seine Krypto-Bestände weiter erhöhen.MicroStrategy kann es nicht lassen: Wie das für seine Bitcoin-Investments bekannte Software-Unternehmen in dieser Woche mitteilte, sollen für zusätzliche Krypto-Investitionen neue Schulden aufgenommen werden. Durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen plant die Firma, insgesamt 700 Millionen US-Dollar einzunehmen - und anschließend unter anderem in Bitcoin zu investieren. Dieser Schritt ist für MicroStrategy und seinen CEO Michael Saylor nicht neu. Das Unternehmen finanziert seine Bitcoin-Investitionen regelmäßig durch die Beschaffung von …