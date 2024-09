Paris/London - Nach den deutlichen Gewinnen am Vortag haben die europäischen Börsen am Freitag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Dabei wurde der Markt auch durch den grossen Verfall an den Terminbörsen beeinflusst. Der EuroStoxx50 fiel am Mittag um 0,82 Prozent auf 4.902,77 Punkte. Ausserhalb der Eurozone ging es ebenfalls nach unten. So gab der britische FTSE 100 um 0,79 Prozent auf 8.263,08 Punkte nach, während der Schweizer SMI um 0,34 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...