Return will führender Flexibilitätsanbieter in Europa werden. Dafür investiert das niederländische Unternehmen 50 Millionen Euro in den Hamburger Batteriespeicherentwickler J&P Batterie Projekte. Return, eine niederländische Investitions- und Entwicklungsplattform für die Energiewende, hat mit einer Investition von 50 Millionen Euro die Mehrheitsbeteiligung an J&P Batterie Projekte in Hamburg erworben. Die Übernahme ist laut Unternehmen der nächste Schritt im Rahmen der strategischen Expansion von ...

