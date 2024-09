Die Bayer AG Aktie verzeichnete am Mittwoch leichte Kursverluste im XETRA-Handel. Trotz positiver Quartalszahlen und einer Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr konnte das Papier nicht zulegen. Am Vormittag rutschte der Kurs um 0,4 Prozent auf 28,84 Euro ab. Das Handelsvolumen belief sich auf über 820.000 Aktien, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet.

Analysten sehen Potenzial

Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 5,07 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 32,25 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kursniveau signalisiert. Allerdings bleibt die Aktie weiterhin weit von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt, das im September 2023 bei 48,91 Euro lag. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

