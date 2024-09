Die Allianz-Aktie zeigt sich am Freitag in robuster Verfassung und klettert im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 292,90 Euro. Analysten der Privatbank Berenberg stufen die Aktie weiterhin als "Kaufen" ein und setzen das Kursziel bei 309 Euro. Besonders hervorgehoben wird die starke Kapitalposition im deutschen Lebensversicherungsgeschäft, was als einzigartig in der Branche gilt. Diese Überschusskapitalisierung könnte schrittweise freigesetzt werden, sofern das aktuelle Zinsniveau beibehalten wird.

Positive Aussichten trotz Umsatzrückgang

Trotz eines Umsatzrückgangs im zweiten Quartal 2024 bleibt die Allianz-Aktie für Investoren attraktiv. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 6,05 Euro, verglichen mit 5,82 Euro im Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 24,71 Euro. Die Dividendenaussichten bleiben ebenfalls positiv: Nach 13,80 Euro im Jahr 2023 wird für 2024 eine Ausschüttung von 14,90 Euro je Aktie erwartet. Mit einem aktuellen Kurs nahe dem 52-Wochen-Hoch von 293,50 Euro zeigt die Aktie weiterhin Potenzial nach oben.

