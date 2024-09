Die Aktie von Evotec kann nach der verheerenden Entwicklung in den vergangenen Jahren weiter keine nachhaltige Stärke aufbauen. Die Gewinne der vergangenen Tage werden mit dem Minus am heutigen Freitag wieder aufgezehrt. Demnächst stehen einige Konferenzen an, auf denen das Unternehmen präsentieren wird.Am kommenden Montag, 23. September, steht die RBCCM Pharmaceutical CDMO and Bioprocessing Conference der Royal Bank of Canada. Deutlich wichtiger aber die Konferenz am Tag darauf, am 24. September. ...

