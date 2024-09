© Foto: Marco Abram - picture alliance / Cover Images | Marco Abram/CSCS/Cover Images



Nvidia, Microsoft, BlackRock, Global Infrastructure Partners und MGX investieren bis zu 100 Mrd. US-Dollar in KI- und Energieinfrastruktur, wovon auch ein Versorger profitiert. Die künstliche Intelligenz bringt nicht nur für viele Branchen große Effizienzgewinne mit sich, sondern setzt auch eine Vielzahl an Datenzentren sowie eine entsprechende Rechen- und Energieinfrastruktur voraus. Die dafür notwendigen sehr hohen Investitionen können selbst Großkonzerne wie Microsoft nicht allein stemmen. Aus diesem Grund schließt er sich nun mit BlackRock, Global Infrastructure Partners und MGX zusammen, um hauptsächlich in den USA, aber auch in Partnerländern bis zu 100 Milliarden US-Dollar in neue …