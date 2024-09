Mit einer Zusatzbox lassen sich Wärmepumpen über eine App auf dem Smartphone oder eine Browseranwendung steuern. Die Wärmepumpen können über die Box auch in ein Energiemanagement eingebunden werden, das es erlaubt, den Ertrag der Photovoltaikanlage zu einem größeren Anteil in der Wärmepumpe zu verbrauchen. Die Garantiezeit erhöht sich dank einer Fernwartungsoption auch. Die Wärmepumpe noch mal neu justieren, aber dafür nicht in den Keller gehen. Das geht jetzt mit der neuen Steuerbox von Tecalor. Der Wärmepumpen-Hersteller teilt mit, dass seine Wärmepumpen ab jetzt mit einer Steuerbox "Internet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...