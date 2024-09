Die EON SE-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 0,8 Prozent kletterte der Kurs auf 13,29 Euro, was Anleger aufhorchen ließ. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar einen Spitzenwert von 13,30 Euro. Diese positive Entwicklung reiht sich in die jüngsten Erfolge des Energieversorgers ein, der trotz herausfordernder Marktbedingungen seine Position behaupten konnte.

Ehrgeizige Pläne für Ladeinfrastruktur

Parallel zum Kursanstieg enthüllte EON ambitionierte Expansionspläne im Bereich der Elektromobilität. In Kooperation mit MAN Truck & Bus strebt das Unternehmen den Aufbau von circa 170 Lkw-Ladeparks in ganz Europa an. Der erste Standort wurde bereits bei Berlin in Betrieb genommen, weitere sollen zügig folgen. Diese Initiative unterstreicht EONs Engagement für nachhaltige Energielösungen und könnte langfristig zur Stärkung der Marktposition beitragen.

