NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 690 auf 600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Markterwartungen an die Luxusgüterbrache seien im vergangenen Monat im mittlere einstelligen Prozentbereich gesunken, schrieb Analyst James Grzinic in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er selbst ging mit seiner operativen Ergebnisschätzung deutlich unter den Konsens. In einigen Fällen liegt er mit seinen gekappten Kurszielen auf dem niedrigsten Niveau aller Experten./ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 13:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

© 2024 dpa-AFX-Analyser