Baden-Baden - Die Rapper von "01099" sind zum zweiten Mal auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Das teilte GfK Entertainment am Freitag mit.



Mit "Kinder der Nacht" setzten sich "01099" unter anderem gegen die Mittelalter-Band In Extremo ("Wolkenschieber") durch, die auf Platz zwei neu einsteigt. "Alles muss repariert werden" heißt das Album der "Antilopen Gang", das ebenfalls neu mit dabei ist, allerdings auf Rang drei. Zu den weiteren Top-Neuzugängen zählen das Indie-Trio London Grammar ("The Greatest Love", neun) und Gregor Hägeles Debütalbum "Prototyp Liebe" (zehn).



In den Single-Charts geht der Linkin-Park-Hype in die nächste Runde. Die mit neuer Sängerin auftretende US-Formation, die am Sonntag in Hamburg auf der Bühne steht, verteidigt mit "The Emptiness Machine" Platz eins und bringt außerdem drei zusätzliche Songs in den Charts unter. Das Podium komplettieren Shirin David ("Bauch Beine Po") und Ayliva ("Lilien"). Bevor bald seine neue Platte "Hurry Up Tomorrow" erscheint, tanzt sich The Weeknd schon mal mit dem Lead-Track warm. "Dancing In The Flames" debütiert auf Rang 13. Der nach dem französischen Fußballspieler benannte HipHopper Lacazette ("FTW") landet auf Platz sieben allerdings den höchsten Neueinstieg.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

© 2024 dts Nachrichtenagentur