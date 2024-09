China gilt als der wichtigste Automobilmarkt der Welt. In keinem anderen Teil der Welt werden mehr Autos verkauft und auch bei den Elektroautos gibt das Reich der Mitte längst den Ton an. Zwar kommt der Bestseller unter den E-Autos mit dem Seagull von BYD - dennoch scheint Tesla, in China auf ein Rekordquartal zuzusteuern. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details.Laut Zahlen der Kfz-Versicherungen gingen die Tesla-Neuzulassungen in China in der vergangen Woche um vier Prozent auf 15.600 Fahrzeuge zurück. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...