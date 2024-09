Am ältesten europäischen Netzknotenpunkt soll der größte Redox-Flow Speicher der Welt entstehen. In der Schweiz soll ein Batteriespeicher mit einer Leistung von 500 Megawatt entstehen. Das teilt das Unternehmen Flexbase mit. Den Informationen zufolge entsteht das Projekt in Laufenburg, einer Ortschaft am Rhein, die zum Teil in der Schweiz und zum Teil in Deutschland liegt. Bei der verwendeten Technologie soll es sich um Redox-Flow handeln. Anders als die marktüblichen Lithium-Ionen-Batterien können Redox-Flow-Batterie nicht brennen und sie degradieren nicht. Sie benötigen auch kein Lithium oder ...

