Bern - Andrea Arcidiacono wird neuer Vizekanzler und Bundesratssprecher. Der Bundesrat hat ihn am Freitag gewählt. Arcidiacono tritt die Nachfolge des im Mai 55-jährig auf einer Wanderung verstorbenen André Simonazzi an. Der 58-jährige Tessiner Andrea Arcidiacono tritt seine Stelle am 1. Oktober an, wie die Bundeskanzlei am Freitag mitteilte. Als Vizekanzler ist Arcidiacono Sprecher des Bundesrats. Er war bereits Mediensprecher für die Bundesräte ...

