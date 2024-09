Die Intel-Aktie verzeichnete kürzlich einen Anstieg von 1,81% auf 21,15 US-Dollar und übertraf damit die Entwicklung des S&P 500. Trotz eines monatlichen Rückgangs von 2,99% bleibt das Interesse an dem Chipgiganten hoch. Analysten erwarten für das kommende Quartal einen leichten Gewinnrückgang, während für das Gesamtjahr ein Umsatz von 52,19 Milliarden Dollar prognostiziert wird. Die Bewertung der Aktie liegt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 76,74 über dem Branchendurchschnitt.

Strategische Neuausrichtung und Tochtergesellschaft

Ein führender Technologiekonzern hat seine Mehrheitsbeteiligung an einem Unternehmen für autonome Fahrtechnologie bekräftigt. Diese Entscheidung führte zu einem deutlichen Kursanstieg der Tochtergesellschaft. Der Mutterkonzern betonte sein Vertrauen in die Zukunft der autonomen Fahrtechnologie und die Rolle des Tochterunternehmens in diesem Bereich. Diese Entwicklung erfolgt im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung des Konzerns, die auch Änderungen in der Fertigungsstrategie umfasst.

