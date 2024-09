Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US6833733024 Ontrak Inc. 20.09.2024 US6833734014 Ontrak Inc. 23.09.2024 Tausch 15:1

IT0001044996 doValue S.p.A. 20.09.2024 IT0005610958 doValue S.p.A. 23.09.2024 Tausch 5:1

US68232V8019 Traws Pharma Inc. 20.09.2024 US68232V8845 Traws Pharma Inc. 23.09.2024 Tausch 25:1

KYG9471C1078 Vertical Aerospace Ltd. 20.09.2024 KYG9471C2068 Vertical Aerospace Ltd. 23.09.2024 Tausch 10:1

US08425P1049 Berkeley Group Holdings PLC 20.09.2024 US08425P3029 Berkeley Group Holdings PLC 23.09.2024 Tausch 1:0,9649

