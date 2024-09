© Foto: Albert Otti/dpa



Die Österreicher verkaufen ihre 88-prozentige Beteiligung an der Priorbank aus Minsk - unter Buchwert und mit einem millionenschweren Verlust. Für Anleger verschwindet damit auch ein großes Risiko aus dem Portfolio.Die österreichische Raiffeisen Bank International hat den Verkauf ihrer belarussischen Tochter Priorbank JSC an die Soven 1 Holding aus den Vereinigten Arabischen Emiraten vereinbart. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende des Jahres erwartet, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bereits im Februar gab es erste Berichte über Verkaufsverhandlungen der Priorbank an die Holding aus den Emiraten. Raiffeisen ist seit mehr als 30 Jahren in Russland aktiv, geriet aber wegen …