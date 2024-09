wO Börsenlounge: Nike | FedEx | Mercedes - 8 Silber-Aktien unter der Lupe

Bei Silber ist die Nachfrage immer noch deutlich höher als das Angebot. Besonders in der Industrie kommt das Edelmetall stark zum Einsatz. Die Citi sieht ein Auswärtspotenzial von 20 bis 30 %. Welche Aktien profitieren?Nike hat sich einen neuen Chef zugelegt und die Aktien von Adidas und Puma stehen heute unter Druck, während die Aktie von Nike einen Freudensprung macht. Müssen sich die beiden Sportartikelhersteller jetzt warm anziehen? Michael Saylor, Chef von MicroStrategy, sammelt schon wieder Geld ein, um weiter in Bitcoins zu investieren. Insgesamt möchte er fast eine Milliarde US-Dollar einsammeln. Sollten Anleger lieber direkt in die Kryptowährung investieren oder die Aktie von …

Den vollständigen Artikel lesen ...