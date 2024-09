Die Deutsche Boerse-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Zu Beginn der Sitzung startete das Wertpapier bei 205,90 EUR und kletterte im Tagesverlauf auf bis zu 209,10 EUR. Diese positive Entwicklung spiegelt das anhaltende Vertrauen der Anleger in das Frankfurter Börsenunternehmen wider. Bemerkenswert ist, dass die Aktie sich dem 52-Wochen-Hoch von 210,00 EUR annähert, was das robuste Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht.

Analystenschätzungen und Dividendenaussichten

Experten prognostizieren für die Deutsche Boerse-Aktie einen durchschnittlichen fairen Wert von 212,78 EUR, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 10,51 EUR. Zudem erwarten Aktionäre eine Erhöhung der Dividende auf 4,05 EUR, verglichen mit 3,80 EUR im Vorjahr. Diese positiven Aussichten könnten die Attraktivität der Aktie für Investoren weiter steigern und den Aufwärtstrend festigen.

Anzeige

Die neusten Deutsche Boerse-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Boerse-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...