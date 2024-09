The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.09.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.09.2024



ISIN Name

AU000000SCL8 SCHROLE GROUP LIMITED

CA12464X1015 BZAM LTD.

IT0001044996 DOVALUE S.P.A.

KYG9471C1078 VERTICAL AEROSP.DL-,0001

US08425P1049 BERKELEY G.H.ADR/5 LS-,50

US68232V8019 TRAWS PHARMA INC. DL-,01

US6833733024 ONTRAK INC. DL -,0001

US8998961044 TUPPERW.BRAND.CORP.DL-,01

