Gelsenkirchen - Zum Auftakt des 6. Spieltags der 2. Bundesliga hat der SV Darmstadt 98 gegen den FC Schalke 04 5:3 gewonnen. Darmstadt rückt damit auf dem 13. Platz vor, Schalke fällt auf den 14. Platz zurück.Die Königsblauen dominierten die Partie zunächst. Nach einem erfolgreichen Freistoß durch Tobias Mohr (14.) erhöhten Moussa Sylla (34.) und Ron Schallenberg (39.) den Vorsprung der Knappen noch weiter. In der 5. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Fraser Hornby für Darmstadt. Isac Lidberg drehte das Spiel schließlich mit Toren in der 56., 76. und 87. Minute. Sergio López erhöhte in der 7. Minute der Nachspielzeit auf 5:3.In der parallel laufenden Partie gewann der SC Paderborn 07 gegen Hannover 96 2:1. Hannover rückt folglich auf den 3. Platz, Paderborn fällt auf den 6. Platz zurück.Das Spiel war über weite Strecken ausgeglichen. Beide Tore der ersten Hälfte kamen von Koen Kostons: In der 9. Minute brachte er Paderborn in Führung, bevor er in der 19. Minute mit einem Eigentor Hannover den Ausgleich bescherte. Ilyas Ansah erzielte für Paderborn schließlich das entscheidende Tor in der 77. Minute.