Aurubis feiert Einweihung seines ersten Multimetall-Recyclingwerks in den Vereinigten Staaten Investition von rund 740 Mio. € in neuen Aurubis-Standort im US-Bundesstaat Georgia wegweisend für nachhaltiges Multimetall-Recycling in den USA

Sekundärhütte schafft mehr als 230 Arbeitsplätze

Mehr als 180.000 t komplexer Recyclingmaterialien wie Leiterplatten und Kupferkabeln werden pro Jahr verarbeitet

Metalle von Aurubis sind der Schlüssel für Energie- und Mobilitätswende sowie Digitalisierung und Batterierecycling Augusta, GA / USA, 20. September 2024 - Heute hat die Aurubis AG, ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt, einen wichtigen Meilenstein auf seiner strategischen Agenda erreicht: Das Unternehmen feierte die Einweihung seines neuen Recyclingwerkes in Augusta (Richmond County) im US-Bundesstaat Georgia. Nach etwas über zwei Jahren Bauzeit ist Aurubis Richmond die erste Sekundärhütte für Multimetall-Recycling in den Vereinigten Staaten. An der Feier nahmen neben Mitgliedern des Aurubis-Vorstands unter anderem der Gouverneur von Georgia Brian P. Kemp sowie zahlreiche hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft teil. "Mit Aurubis Richmond positionieren wir uns als Vorreiter im Multimetall-Recycling in den USA", erklärte Dr. Toralf Haag, Vorstandsvorsitzender von Aurubis, in seiner Ansprache. Er ergänzte: "Der neue Standort ist die erste große Sekundärhütte für die Verarbeitung von komplexen Recyclingmaterialien in den USA und wird strategisch wichtige Metalle für den amerikanischen Markt wiedergewinnen - und so die Unabhängigkeit der hiesigen Lieferketten stärken. Aurubis Richmond zeigt deutlich, wie Aurubis profitables Wachstum und nachhaltiges Wirtschaften miteinander verbindet und ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie wir verantwortungsvoll aus Rohstoffen Werte schaffen für eine innovative und nachhaltige Welt." Georgias Gouverneur Brian P. Kemp sagte: "Bei unseren zahlreichen Gesprächen mit den Verantwortlichen von Aurubis, sowohl in Georgia als auch in Deutschland, haben wir deutlich gesehen, dass ihre Ziele mit unseren übereinstimmen, nämlich gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen und eine dauerhafte Partnerschaft aufzubauen, die uns eine führende Position aufstrebenden Elektroindustrie sichert. Nach Jahren harter Arbeit können wir heute die Einweihung feiern und freuen uns auf die weitere Entwicklung von Aurubis in Augusta." Nach dem Spatenstich im Juni 2022 traf Aurubis Ende 2022 die strategische Entscheidung, die Erweiterung des Werkes zu beschleunigen und insgesamt rund 740 Mio. € in den neuen Standort zu investieren. Mit der Ausbaustufe wird das Werk bis zu 180.000 t komplexe Recyclingmaterial, darunter Leiterplatten, Kupferkabel und weitere metallhaltige Produkte, verarbeiten. "Aurubis Richmond ist ein wichtiger Akteur in der nordamerikanischen Multimetall-Lieferkette und ein bedeutsamer Arbeitgeber im Großraum Augusta", betonte David Schultheis, President und Geschäftsführer von Aurubis Richmond. "Ich bin sehr stolz auf die Leistung des gesamten Teams, das dieses hochmoderne Recyclingwerk in knapp über zwei Jahren gebaut hat. Wir sind dankbar für die Unterstützung der Behörden und der Entscheidungsträger in Georgia, die uns geholfen haben, hier schnell Fuß zu fassen." Das neue Werk in Richmond ist mit hochmoderner Technologie ausgestattet, die den vom Bundesstaat Georgia und den Bundesbehörden festgelegten Umweltstandards entspricht. Dadurch wird sichergestellt, dass der Betrieb unter höchster Rücksichtnahme auf Wasser, Luft und Boden erfolgt. Dies unterstreicht Aurubis' Verantwortung für den Schutz der Umwelt und des Klimas und dem strategischen Ziel, deutlich vor 2050 klimaneutral zu produzieren. Aurubis Richmond trägt zudem wesentlich zur Kreislaufwirtschaft bei: Das Unternehmen liefert zentrale Metalle an Schlüssel-Industrien und macht so erneuerbare Energien, E-Mobilität und Batterieherstellung erst möglich. Das neue Werk wird daher eine bedeutsame Rolle in der nordamerikanischen Lieferkette spielen und die führende Position von Aurubis im Bereich Multimetall-Recycling weltweit festigen. Die erste Sekundärhütte in den USA ist mit über 230 Arbeitsplätzen außerdem ein wichtiger Arbeitgeber in der Metropolregion Augusta. Das Unternehmen engagiert sich auch in der Gesellschaft und bietet wertvolle Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Stipendien für die Ausbildung der Führungskräfte von morgen. Aurubis Richmond hat sich dafür zu einer Gemeinnützigkeitsvereinbarung mit dem Augusta Technical College und dem Aiken Technical College sowie mit dem Richmond County School System verpflichtet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird das Unternehmen in Stipendien und Berufsausbildungsprogramme für junge Mitarbeiter investieren. Weitere Informationen sowie Fact Sheets, Bilder und Videomaterial zu Aurubis Richmond finden Sie in unserer digitalen Pressemappe unter: www.aurubis.com/richmond-ribboncutting Aurubis - Metals for Progress Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß. Aurubis beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz. Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com



