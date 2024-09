HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Kupferhersteller Aurubis hat in den Vereinigten Staaten ein neues Recyclingwerk eröffnet. Aurubis investierte den Angaben nach rund 740 Millionen Euro in das neue Werk in Augusta (Georgia), das unter anderem Leiterplatten und Kupferkabel verarbeiten soll. Weil die industrielle Anlage außer Kupfer auch weitere Metalle produzieren soll, bezeichnet Aurubis sie als Werk für Multimetall. Mehr als 230 Mitarbeiter sollen an dem Standort künftig tätig sein. Im Jahr sollen bis zu 180.000 Tonnen Material verarbeitet werden.

Aurubis richtet sich vermehrt auf die Kupferherstellung und die weiteren Metalle im Unternehmensangebot aus. Diesen Monat teilte der Konzern mit, dass er ein Walzwerk in den Vereinigten Staaten verkauft habe. Bereits 2022 veräußerte Aurubis Teile der sogenannten Flachwalzsparte. Aurubis hat das Ziel ausgegeben, dass der Recyclinganteil in Kupferkathoden bis 2030 durchschnittlich 50 Prozent betragen soll. Kupferkathoden sind das Ausgangsmaterial zur Weiterverarbeitung./lkm/DP/zb