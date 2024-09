New York - Die US-Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 42.063 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.700 Punkten 0,2 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 19.791 Punkten 0,2 Prozent im Minus.



Michelle Bowman, die sich am Mittwoch als einzige Notenbankerin im Board of Governors der US-Zentralbank Federal Reserve für einen kleineren Zinsschritt ausgesprochen hatte, hat am Freitag ihre Beweggründe erläutert. "Obwohl es wichtig ist, anzuerkennen, dass es bedeutsame Fortschritte bei der Senkung der Inflation gegeben hat, während die Kerninflation weiterhin bei oder über 2,5 Prozent liegt, sehe ich die Gefahr, dass die größere Maßnahme des Ausschusses als eine verfrühte Siegeserklärung bezüglich unserem Preisstabilitätsmandat interpretiert werden könnte", schrieb sie in einem Statement.



"Wir haben unser Inflationsziel noch nicht erreicht. Ich bin der Ansicht, dass eine maßvolle Annäherung an einen neutraleren politischen Kurs weitere Fortschritte bei der Senkung der Inflation auf unser Zwei-Prozent-Ziel gewährleisten wird", so Bowman. "Dieser Ansatz würde auch vermeiden, die Nachfrage unnötig anzuheizen."



Unterdessen war die europäische Gemeinschaftswährung am Freitagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1160 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8961 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 2.621 US-Dollar gezahlt (+1,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 75,50 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 74,71 US-Dollar, das waren 17 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

