Augsburg - Zum Auftakt des vierten Spieltags der Bundesliga hat der 1. FSV Mainz gegen den FC Augsburg 3:2 gewonnen. Der "Effzeh" rückt folglich auf den zehnten Tabellenplatz vor, während Augsburg auf den zwölften Platz zurückfällt.



Die Fuggerstädter kamen gut ins Spiel, doch Armindo Sieb (13.) und Jonathan Burkardt (15.) verschafften Mainz innerhalb kurzer Zeit eine deutliche Führung. Die Augsburger ließen sich davon nicht unterkriegen und wurden immer wieder gefährlich. Keven Schlotterbeck traf für sie in der 25. Minute. Erneut war es Burkardt, der in der 49. Minute den Vorsprung der Mainzer ausbaute, bevor Samuel Essendes Treffer in der 57. Minute erneut verkürzte.

