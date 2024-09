Aurubis, der Hamburger Kupferhersteller, hat einen bedeutenden Meilenstein in seiner Expansionsstrategie erreicht. In Augusta, Georgia, wurde ein hochmodernes Multimetall-Recyclingwerk eingeweiht, das mit einer Investition von rund 740 Millionen Euro realisiert wurde. Die Anlage soll jährlich bis zu 180.000 Tonnen komplexes Recyclingmaterial verarbeiten und mehr als 230 Arbeitsplätze schaffen. Dieser Schritt unterstreicht Aurubis' Engagement für nachhaltiges Wirtschaften und stärkt die Position des Unternehmens im US-amerikanischen Markt.

Börsenreaktion und Zukunftsaussichten

Trotz der positiven Unternehmensnachrichten verzeichnete die Aurubis-Aktie einen Kursrückgang. Der Anteilsschein verbilligte sich um 3,04 Prozent auf 70,25 Euro. Experten sehen in dem neuen Werk jedoch langfristige Chancen für das Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf die wachsende Bedeutung von Recycling und nachhaltiger Metallproduktion. Aurubis strebt an, den Recyclinganteil in Kupferkathoden bis 2030 auf durchschnittlich 50 Prozent zu erhöhen, was die strategische Ausrichtung des Konzerns verdeutlicht.

