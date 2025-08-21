Gold im Aufwind: Pan American, Tesoro und Coeur im Fokus

Anzeige / Werbung

Weltpolitik im Dauerchaos, US-Staatsanleihen auf dem Rückzug, Börsenbewertungen am Anschlag - der Goldpreis bekommt Rückenwind. In diesem Spannungsfeld rücken Minenwerte wie Pan American Silver, Tesoro Gold und Coeur Mining ins Rampenlicht. Die Dynamik am Markt nimmt zu, Gold profiliert sich erneut als Krisenmetall.

US-Schuldenberg wächst schneller denn je

Während Zölle Milliarden in die US-Kassen spülen, explodiert gleichzeitig der Schuldenstand. Anfang August übersprang die US-Verschuldung die Marke von 37 Billionen US-Dollar. Die jüngsten Steuergeschenke des Kongresses dürften die Dynamik noch beschleunigen. Zwischen 1925 und 2005 sammelte das Land 12 Billionen Dollar Schulden an - dieser Wert hat sich innerhalb von zwei Jahrzehnten mehr als verdreifacht. Inzwischen verschlingt der Schuldendienst mehr Geld als das gesamte US-Verteidigungsbudget. Ohne niedrige Zinsen lässt sich dieser Apparat kaum noch finanzieren.

Zinssenkungssignale mehren sich

Donald Trump drängt offen auf Zinssenkungen - und bei der US-Notenbank häufen sich die Hinweise auf ein Einlenken. Nach schwachen Arbeitsmarktzahlen steigen die Erwartungen für eine Lockerung im September. In der Vergangenheit trieben sinkende Zinsen sowohl den Goldpreis als auch Technologiewerte an. Doch genau hier wird es brenzlig: Die Konzentration im S&P 500 ist extrem. Zehn Unternehmen stemmen inzwischen 40 Prozent des Index. Nvidia allein bringt es auf 8 Prozent. Gleichzeitig verlieren Tech-Riesen wie AMD im Data-Center-Geschäft an Dynamik. Bei Nvidia sorgt der starke Dollar für Rückenwind - ein Effekt, der kaum planbar ist.

Rückblick mahnt zur Vorsicht

Sinkende Zinsen sind kein Allheilmittel. 2001 und 2008 stürzten die Börsen kurz nach den ersten Zinssenkungen ab. Auch wenn ein Kollaps heute nicht zwangsläufig bevorsteht, sind die Parallelen unübersehbar. Dazu kommt die Saisonalität: August und September zählen zu den schwächsten Börsenmonaten des Jahres. Die Kapitalflucht aus dem Dollarraum geht weiter. Die chinesische Zentralbank kaufte im Juli zum neunten Mal in Folge netto Gold. Gleichzeitig fliegen US-Staatsanleihen aus den Reserven.

Goldproduzenten: Der Wind dreht sich

Die Flucht ins Edelmetall bleibt nicht abstrakt. Immer mehr Goldminen melden Fortschritte. Neben Platzhirschen wie Newmont, der jüngst die höchste Gewinnmarge seiner Firmengeschichte vermeldete, machen auch Werte aus der zweiten Reihe auf sich aufmerksam. Die Kosten sinken, der Free Cashflow steigt - und damit das Vertrauen in die Geschäftsmodelle.

Pan American Silver: Starker Cashflow, starke Perspektive

Pan American Silver (26,36 Euro; CA6979001089) hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Statt reiner Silberförderung produziert das Unternehmen inzwischen beachtliche Mengen Gold. Im zweiten Quartal lagen die Ausstöße bei 5,1 Millionen Unzen Silber und 179.000 Unzen Gold. Der Gewinn pro Aktie übertraf mit 0,43 US-Dollar die Analystenerwartungen. Besonders markant: Der Free Cashflow erreichte mit 233 Mio. US-Dollar einen historischen Höchstwert. Bei den Produktionskosten zeigt sich das Unternehmen effizient: Im Silbersegment lagen die AISC bei 19,69 US-Dollar je Unze, im Goldsegment bei 1.611 US-Dollar. Das traditionell stärkste vierte Quartal steht noch bevor. Analysten sehen das Unternehmen stabil positioniert.

Tesoro Gold: Explorationsgigant im Aufbau

Tesoro Gold (0,035 AUD; AU0000077208; ASX: TSO) entwickelt in Chile das El Zorro-Projekt mit einer ausgewiesenen Ressource von mehr als 1,8 Millionen Unzen Gold. Auf einer Fläche von 570 Quadratkilometern liegt das Potenzial für einen neuen Gold-Distrikt. Mit Gold Fields ist ein namhafter Großaktionär an Bord. Der südafrikanische Produzent hält 17 Prozent und betreibt in der Region bereits die Salares Norte Mine. Die Infrastruktur rund um El Zorro steht - mit Straßen, Hafenanbindung, Wasser und Flughäfen. Nächster Meilenstein ist die Machbarkeitsstudie, die als Basis für den Minenbau dient. Zwei aktuelle Studien der Broker Morgans und Blue Ocean Equities kalkulieren mit Kurszielen von 0,11 AUD bzw. 0,15 AUD - ein Vielfaches des aktuellen Kurses.

Coeur Mining: Rückkehr in die Erfolgsspur

Coeur Mining (9,77 Euro; US1921085049) hat in der Vergangenheit für Kritik gesorgt - hohe Kosten und eine teure Übernahme belasteten die Bilanz. Doch das Blatt hat sich gewendet. Im zweiten Quartal lieferten alle fünf Produktionsstandorte zweistelliges Wachstum. 4,7 Millionen Unzen Silber und 108.487 Unzen Gold stehen zu Buche. Der Free Cashflow kletterte auf 146 Millionen US-Dollar - achtmal so viel wie im Vorjahr. Seit fünf Quartalen schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen, aktuell 71 Millionen US-Dollar Nettogewinn. Die Schulden sinken, Coeur weist inzwischen eine Netto-Cashposition aus. Ein laufendes Aktienrückkaufprogramm über 75 Millionen US-Dollar untermauert die neue Strategie.

