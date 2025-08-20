Tesoro Gold: Ternera-Ressource macht Sprung auf 1,82 Mio. Unzen

Anzeige / Werbung

Das Ternera-Goldvorkommen im El Zorro-Projekt von Tesoro Gold (ASX: TSO, ISIN: AU0000106955) wächst deutlich - und damit auch die Ambitionen. Mit der neuen Ressourcenschätzung steigt der Goldbestand um satte 530.000 Unzen auf insgesamt 1,82 Millionen Unzen. Das entspricht einem Wachstum von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein starkes Signal aus Chile - und ein klares Statement für das Entwicklungspotenzial des Projekts.

Qualität und Klasse: Mehr Unzen, besseres Profil

Die aktualisierte Ressourcenschätzung basiert auf 51,2 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,10 g/t Gold. Das Ganze bei einem Cut-Off von 0,30 g/t und unter der Annahme eines Goldpreises von 3.000 US-Dollar - ein konservativ angesetzter Rahmen, der zusätzliche Reserven andeutet. Noch wichtiger: 62 Prozent der Ressource, das entspricht 1,12 Millionen Unzen, sind jetzt als "Indicated" klassifiziert - ein klarer Qualitätssprung, der die Planbarkeit des Projekts verbessert.

Nächste Phase in Vorbereitung - Ternera bleibt offen

Die aktualisierte Ressource wird nun die Basis für eine verbesserte Scoping-Studie, die als Vorbereitung für eine Machbarkeitsvorstudie (PFS) im Jahr 2026 dient. Parallel stehen weitere Bohrziele mit hoher Priorität in der unmittelbaren Umgebung von Ternera auf dem Plan - erste Tests sind in den kommenden Monaten vorgesehen.

Spannend: Das Vorkommen bleibt in alle Richtungen offen. Neue Bohrergebnisse zeigen bereits zusätzliche mineralisierte Horizonte sowohl im Norden als auch im Süden. Das Projekt lebt - und es wächst.

"Anhaltendes Wachstumspotenzial" - strategischer Wert steigt

"Ternera beweist weiterhin seine Qualität, Größe und das anhaltende Wachstumspotenzial", so Tesoro-CEO Zeff Reeves. "Dieses Update der MRE bestätigt einen substanziellen Anstieg sowohl der enthaltenen Goldunzen als auch der Klassifizierung der Mineralressource." Besonders hebt er die Zunahme der "Indicated"-Unzen sowie der Unzen pro vertikalem Meter hervor - beides wesentliche Faktoren für die spätere Wirtschaftlichkeit.

Für Reeves steht fest: Ternera ist erst der Anfang. "Wir erwarten, dass die Mineralressource mit weiteren Bohrungen weiter wachsen wird, und wir glauben, dass Ternera die erste von mehreren Lagerstätten ist, die letztlich zu einer umfassenderen Goldentwicklungsgelegenheit im Distriktmaßstab beitragen wird."

Das Projekt entwickelt sich damit mehr und mehr zu einem zentralen Baustein in einer möglichen neuen Goldregion. Auch die Analysten von Blue Ocean Equities sind von dem Potential von Tesoro Gold überzeugt. So gaben sie im letzten Update des Research Reports ein Kursziel von 0,15 $. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 0,039 $ entspricht dies fast einer erwarteten Vervierfachung des aktuellen Kurses.

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

